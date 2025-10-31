IN EVIDENZA

Console Tunisia "A Palermo grande occasione per promuovere scambi commerciali"

Ott 31, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – “Una occasione splendida per promuovere scambi commerciali e parlare di possibilità di investimento e di partenariato tra le due sponde del Mediterraneo. Abbiamo scelto Palermo perché è la città del dialogo di pace nel Mediterraneo, una città conosciuta per la vicinanza geografica della Tunisia, una città dal ricco patrimonio culturale che ha saputo storicamente come accogliere e far convivere le diverse culture”. A dirlo Mohamed Ali Mahjoub, console di Tunisia a Palermo, in occasione del convegno “Industrie 5.0: Agroalimentari, nuove opportunità di investimento e affari tra la Tunisia e la Sicilia” promosso dalla Camera di Commercio Palermo Enna in collaborazione con il consolato.

