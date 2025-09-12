Comtel, Lazzerini “Piano di crescita importante e operazioni in vista”

IN EVIDENZA

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo un piano industriale abbastanza aggressivo e un piano di crescita importante, abbiamo l’obiettivo di aumentare sensibilmente il fatturato e la redditività dell’azienda. Per questo ci siamo quotati in Borsa lo scorso 19 febbraio. Inoltre, uno dei principali obiettivi era rendere l’azienda più trasparente possibile perché andare in Borsa vuol dire essere certificati, vuol dire assoggettarsi volontariamente alle regole di massima trasparenza. Abbiamo ancora delle operazioni all’orizzonte, stiamo continuando a guardare aziende che sono sul mercato e che sono disponibili ad essere acquisite”. Così Fabio Lazzerini, amministratore delegato e direttore generale di Comtel Spa, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Italpress €conomy.
