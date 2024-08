Compravendite immobiliari, nel 2023 un calo dell’8%

ROMA (ITALPRESS) – Le compravendite immobiliari nel 2023 hanno fatto registrare un calo dell’8,1%. Per il settore abitativo la flessione è stata dell’8,9%, con punte superiori all’11 per cento per il Centro e il Nord-ovest. Stabile invece il dato delle isole che fa segnare un incremento dello 0,4%. Il dato è stato reso noto dall’Istat. Il settore economico cresce complessivamente del 6,8%, trainato dal Nord-est con un +12%. Nel confronto congiunturale il comparto abitativo è in crescita su tutto il territorio nazionale: al Centro +5,9%, nelle Isole +4,7, al Sud +4%, nel Nord-ovest +2,9 e nel Nord-est +2,6%. Il settore economico è in aumento nelle Isole e al Sud, mentre diminuisce nel Nord-est, al Centro e nel Nord-ovest. Il 93,3% delle convenzioni stipulate riguarda i trasferimenti di proprietà di immobili a uso abitativo, il 6,3% quelli a uso economico e lo 0,4% le convenzioni a uso speciale e multiproprietà.

abr/gtr

Navigazione articoli