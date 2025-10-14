IN EVIDENZA

ComoLake, Butti “Con IA e nuove tecnologie Stato amico del cittadino”

Ott 14, 2025


COMO (ITALPRESS) – “Mettere insieme l’AI e mettere insieme il quantum sarà la straordinaria sfida per cui abbiamo bisogno del contributo di tutti gli stakeholder, cioè di tutti i soggetti che qui sono convenuti e che con il dipartimento, con la presidenza e con altri ministeri competenti stanno interloquendo. Quando io parlo di Stato amico, di stato agente, utilizzando l’intelligenza artificiale e tutte le nuove tecnologie, voglio parlare di uno Stato che si mette a disposizione del cittadino”. Lo ha dichiarato Alessio Butti, sottosegretario di Stato con delega all’Innovazione, a margine del Digital Innovation Forum – ComoLake 2025, il forum organizzato da Micromegas e promosso da Fondazione Innovazione Digitale.
