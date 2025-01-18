IN EVIDENZA

Commercio via container in calo negli Usa

Di

Set 18, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Dopo un’estate caratterizzata da un flusso eccezionale di merci nei principali porti statunitensi, il commercio via container verso gli Stati Uniti si avvia a una fase di rallentamento che dovrebbe protrarsi fino alla fine dell’anno. A lanciare l’allarme è il Global Port Tracker, il rapporto realizzato dalla National Retail Federation e da Hackett Associates, che descrive uno scenario complesso per la logistica americana. Ad agosto è stimato un calo annuo dell’1,7 per cento. La frenata è legata soprattutto all’aumento dei dazi doganali, che stanno ridisegnando i rapporti commerciali tra Washington e i suoi partner. Dopo la stagione di importazioni anticipate, con gli operatori impegnati ad accumulare scorte per mettersi al riparo dalle nuove misure, i flussi di container mostrano ora una tendenza opposta. I rincari colpiscono una vasta gamma di prodotti, dalle forniture industriali ai beni di largo consumo, mettendo sotto pressione rivenditori e distributori. Le tensioni commerciali con paesi strategici, tra cui Cina e India, alimentano ulteriormente l’incertezza, mentre la politica commerciale statunitense continua a muoversi tra ricorsi giudiziari e negoziati. Secondo la National Retail Federation, la mancanza di stabilità sta rendendo impossibile pianificare strategie a lungo termine, indispensabili per la crescita delle imprese. L’impatto si tradurrà in maggiori costi di gestione, interruzioni delle catene di approvvigionamento e, inevitabilmente, in prezzi più elevati per i consumatori americani.
mgg/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Recensioni online, arriva il Codice di condotta europeo

Set 18, 2025
IN EVIDENZA

Cina, investimenti ferroviari in aumento nel periodo gennaio-agosto

Set 18, 2025
IN EVIDENZA

Trasporto aereo merci, ad agosto tariffe in calo

Set 18, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Giustizia, via libera della Camera alla separazione delle carriere

Set 18, 2025
IN EVIDENZA

Recensioni online, arriva il Codice di condotta europeo

Set 18, 2025
IN EVIDENZA

Commercio via container in calo negli Usa

Set 18, 2025
IN EVIDENZA

Cina, investimenti ferroviari in aumento nel periodo gennaio-agosto

Set 18, 2025