IN EVIDENZA

Comic Convention a Palermo, Tamajo “Contenti e orgogliosi”

Di

Set 11, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo negli anni passati sostenuto e supportato questo evento, siamo veramente contenti e orgogliosi di averlo fatto anche quest’anno, abbiamo visto una crescita veramente importante di questa manifestazione, abbiamo visto tante, tante persone, abbiamo visto tantissimi espositori che vengono da tutte le parti della Sicilia e d’Italia. Sicuramente questi sono momenti importanti in cui si cresce, si sviluppano relazioni commerciali importanti, si rafforza la competitività delle aziende”. Lo ha detto, a margine dell’inaugurazione della decima edizione della Comic Convention Palermo, l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, che ha aggiunto: “Da quando c’è il governo Schifani qualche risultato importante per le imprese si è visto”. vbo/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tg Lavoro & Welfare – 11/9/2025

Set 11, 2025
IN EVIDENZA

Gregorini “Pressione fiscale cala, ma forti differenze tra territori”

Set 11, 2025
IN EVIDENZA

Maltempo in Friuli Venezia Giulia, evacuate 30 turisti da un camping

Set 11, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Meloni “Drastico calo degli sbarchi, l’immigrazione si può governare”

Set 11, 2025
TOP NEWS

Mattarella “Crescente sintonia tra Italia e Slovenia”

Set 11, 2025
TOP NEWS

Derma: Relive Your Skin di Almirall ridà luce a due antiche opere d’arte

Set 11, 2025
TOP NEWS

Velo e Aprilia Racing insieme al GP di San Marino 2025

Set 11, 2025