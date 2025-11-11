Comic Convention a Palermo, Tamajo “Contenti e orgogliosi”





PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo negli anni passati sostenuto e supportato questo evento, siamo veramente contenti e orgogliosi di averlo fatto anche quest’anno, abbiamo visto una crescita veramente importante di questa manifestazione, abbiamo visto tante, tante persone, abbiamo visto tantissimi espositori che vengono da tutte le parti della Sicilia e d’Italia. Sicuramente questi sono momenti importanti in cui si cresce, si sviluppano relazioni commerciali importanti, si rafforza la competitività delle aziende”. Lo ha detto, a margine dell’inaugurazione della decima edizione della Comic Convention Palermo, l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, che ha aggiunto: “Da quando c’è il governo Schifani qualche risultato importante per le imprese si è visto”. vbo/mca2