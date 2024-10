ROMA (ITALPRESS) – Nel 1997 a Gaiole in Chianti, in provincia di Siena, è nata l’Eroica, la ciclo-turistica più famosa del mondo. Ma com’è fatta una bicicletta eroica? Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, lo hanno chiesto a Paolo Rinaldi conosciuto come “Gino l’Eroico”.

fsc/gtr