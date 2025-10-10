IN EVIDENZA

Coltivavano marijuana tra la canapa light, 4 arresti nel Palermitano

Set 10, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – Operazione antidroga nel Palermitano. Scoperta un’azienda agricola lecita “convertita” alla produzione di canapa indiana. Stimato un giro di affari superiore al mezzo milione di euro. Gli agenti della Polizia di Stato, su delega della Procura, hanno dato esecuzione a un’ordinanza con cui è stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di quattro persone e l’obbligo di dimora per altre due. L’ipotesi di reato contestata agli indagati è di traffico di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dal gip presso il Tribunale di Palermo. L’operazione è il frutto di una complessa attività investigativa condotta dagli agenti del Commissariato di Partinico nel periodo compreso tra dicembre 2023 e giugno 2024, che si è avvalsa, oltre che delle tradizionali tecniche di osservazione e pedinamento, anche di intercettazioni telefoniche e telematiche che hanno consentito di individuare un sodalizio criminale dedito a svariate condotte di reato (coltivazione, produzione, trasporto, cessione e vendita) in violazione della disciplina degli stupefacenti, consumate principalmente nel territorio dei comuni di Partinico, Cinisi e Trappeto. vbo/mca1
(Fonte video: Polizia di Stato)

