Colosimo “Senza i giovani lotta alla mafia rischia dei passi indietro”

Set 8, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – La Fondazione “è un presidio cui tengo tantissimo perché in questo momento così importante, senza una prima linea fatta di giovani e giovanissimi, la lotta alla mafia rischia di fare grandissimi passi indietro”. Lo ha detto la presidente della commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, in occasione della presentazione della Fondazione Antonio Montinaro, a Palermo. La presidente della commissione Antimafia si è soffermata poi sull’incontro in programma venerdì a Catania dopo gli avvenimenti recenti: “I nostri ufficiali di collegamento e i magistrati che lavorano in commissione hanno fatto un primo lavoro che certifica di alcune fibrillazioni: andiamo a Catania per dimostrare che nessuna nuova faida o eventuale nuova faida può mettere paura allo Stato e alla città”, ha aggiunto. xd8/col3/mca3

