Colosimo “In questo territorio esiste ancora complicità inaccettabile con mafia”





“Nell’anno 2025 in questo territorio ci sono state decide di operazioni di forze di Polizia e della Magistratura che hanno visto coinvolti favoreggiatori di Matteo Messina Denaro. Questo vuol dire che in questo territorio, ancora più che in altri, esiste e continua ad esistere una complicità inaccettabile con la criminalità organizzata.” Lo ha dichiarato Chiara Colosimo, Presidente della commissione nazionale antimafia a Custonaci, in occasione della manifestazione “Un Angelo al Galoppo” in ricordo del piccolo Giuseppe Di Matteo, 12 anni, rapito e sciolto nell’acido.

