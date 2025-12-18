Coesione, Fitto “Obiettivo semplificazione e flessibilità su uso delle risorse”





ROMA (ITALPRESS) – “A settembre abbiamo varato, in via definitiva, la revisione di medio termine della politica di coesione. Entro il 31 dicembre c’è ancora la possibilità di presentare, sull’attuale bilancio, le proposte di revisione, spostando le nuove priorità, che sono state previste, con degli incentivi. Mi sembra sia già un segnale molto importante”. Così il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e Commissario europeo per la politica regionale e di coesione, Raffaele Fitto a margine della Conferenza delle Regioni, dedicata ai temi della riforma della politica di coesione.

