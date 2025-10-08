IN EVIDENZA

Cna Sicilia, Scivoli "9 presidenti nazionali è un risultato storico"

Ott 8, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi è una giornata importante, perché finalmente diamo tangibilità a ciò che abbiamo fatto. Esprimiamo tutto il nostro valore e finalmente possiamo mostrare al pubblico quello che il sistema Cna Sicilia mette in campo con le proprie eccellenze: ufficializziamo un risultato storico, ovvero la presenza di nove presidenti nazionali di cui il nostro sistema potrà godere”. Lo ha dichiarato il presidente di Cna Sicilia Filippo Scivoli, alla presentazione dei nove imprenditori dell’isola eletti alla guida nazionale dei mestieri e dei raggruppamenti di interesse. xd8/vbo/mca1

