Cirio “Con il protocollo con Fondazione CRT impegno per la cultura”

TORINO (ITALPRESS) – “È un protocollo che dice con chiarezza come individuare le priorità, in cui la Fondazione nella sua piena ed esclusiva autonomia decide, ma impegnandosi ad ascoltare quelle che sono le sensibilità di una Regione che può avere emergenze in ambito culturale, in ambito di formazione, di inclusione sociale, di promozione”. Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine della presentazione del Protocollo d’Intesa siglato oggi da Regione Piemonte e Fondazione CRT.

