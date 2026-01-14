IN EVIDENZA

Cipolletta “In Piemonte 1300 multinazionali estere”

Di

Gen 14, 2026


TORINO (ITALPRESS) – “Il nostro territorio ospita 1300 multinazionali estere che forniscono un’opportunità di lavoro a circa 185 mila addetti, un numero molto importante. Ci sono elementi qualitativi forse ancora più importanti che sono l’orientamento di queste multinazionali a investire in ricerca e sviluppo, quindi parliamo di lavoro qualificato e adeguato agli standard tecnologici e di digitalizzazione di questo tempo”. Così il presidente della Camera di commercio di Torino, Massimiliano Cipolletta, fotografa l’indagine realizzata insieme a Unioncamere Piemonte sulla presenza delle multinazionali straniere nella regione.

