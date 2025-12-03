Cinema & Spettacoli Magazine – 3/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– “Ammazzare stanca”, il nuovo film di Daniele Vicari
– “L’uovo dell’angelo” di Mamoru Oshii in versione restaurata
– “Attitudini: Nessuna”, al cinema il documentario su Aldo, Giovanni e Giacomo
– “C’era una volta mia madre”, un film di Ken Scott
mgg/azn
– “Ammazzare stanca”, il nuovo film di Daniele Vicari
– “L’uovo dell’angelo” di Mamoru Oshii in versione restaurata
– “Attitudini: Nessuna”, al cinema il documentario su Aldo, Giovanni e Giacomo
– “C’era una volta mia madre”, un film di Ken Scott
mgg/azn