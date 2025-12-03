IN EVIDENZA

Cinema & Spettacoli Magazine – 3/12/2025

Di

Dic 3, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– “Ammazzare stanca”, il nuovo film di Daniele Vicari
– “L’uovo dell’angelo” di Mamoru Oshii in versione restaurata
– “Attitudini: Nessuna”, al cinema il documentario su Aldo, Giovanni e Giacomo
– “C’era una volta mia madre”, un film di Ken Scott
mgg/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

The Good Farmer Award, premiati i giovani che coltivano il futuro sostenibile

Dic 3, 2025
IN EVIDENZA

A2A lancia il piano di transizione climatica verso il Net Zero al 2050

Dic 3, 2025
IN EVIDENZA

Ismea, l’Italia conferma la leadership agroalimentare in Europa

Dic 3, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cina, imprese little giant in forte crescita grazie all’innovazione

Dic 3, 2025
TOP NEWS

A Vienna in mostra capolavori della Città Proibita cinese

Dic 3, 2025
TOP NEWS

ANVUR-EAEVE: un’intesa per la valutazione della qualità in Medicina Veterinaria

Dic 3, 2025
IN EVIDENZA

The Good Farmer Award, premiati i giovani che coltivano il futuro sostenibile

Dic 3, 2025