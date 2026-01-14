IN EVIDENZA

Cinema & Spettacoli Magazine – 14/1/2026

Gen 14, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
“La grazia”, il nuovo film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo
“Prendiamoci una pausa” con Marco Giallini, Claudia Gerini, Fabio Volo
“28 anni dopo – Il tempio delle ossa”, sequel con Ralph Fiennes
“Divine Comedy”, il nuovo film di Ali Asgari
