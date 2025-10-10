Cinema & Spettacoli Magazine – 10/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Al cinema “Downton Abbey: Il Gran Finale”
– “Grand Prix”, film d’animazione sul mondo delle quattro ruote
– “Francesco De Gregori. Nevergreen”, film concerto di Stefano Pistolini
– “La riunione di condominio”, commedia di Santiago Requejo
