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Cina, uccelli migratori tornano nella zona umida di Kangba Noel

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Apr 25, 2026


Con l’aumento delle temperature nella contea di Kangbao, nello Hebei, migliaia di uccelli migratori tornano al Parco nazionale della zona umida di Kangba Noel. Specie rare come i gabbiani relitti e le volpoche rugginose riempiono il cielo e le acque, creando uno spettacolo naturale mozzafiato. I continui sforzi di conservazione hanno ripristinato l’ecosistema, trasformando questa zona umida in un habitat cruciale e facendo guadagnare alla regione il riconoscimento di patria del gabbiano relitto.
(XINHUA/ITALPRESS)

mec/sat/mca1
(Fonte video: Xinhua)

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