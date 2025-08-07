Cina, con una cerimonia spettacolare al via i World Games 2025

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Hanno preso il via in Cina i World Games 2025. La spettacolare cerimonia di apertura si è tenuta a Chengdu, nel Sichuan, in un ampio spazio urbano caratterizzato da un’enorme galleria, un grande lago e aree verdi lungo le rive.Ventisette i siti di gara, 60 le discipline, 256 gli eventi in programma, con un numero record di 6.679 partecipanti provenienti da 116 paesi e regioni, inclusi i funzionari di accompagnamento, e 3.942 atleti. Per i Giochi sono stati reclutati 8.600 volontari, supportati da 500 unità di servizio urbane per assistere atleti e visitatori.

abr/gtr

(Fonte video CCTV)