Chicco Testa “Il Festival dell’Energia apre una finestra sull’Europa”

Gen 28, 2026


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il Festival dell’Energia si tiene a Lecce a fine maggio ed è l’unico appuntamento nazionale in cui tutti gli attori del mondo energetico convergono per discutere tutti i temi che riguardano il mondo dell’energia. Abbiamo una finestra aperta sull’Europa, fondamentale, perché proprio l’Europa determina buona parte della nostra politica energetica”. Lo afferma Chicco Testa, presidente dei Comitati d’Onore e Scientifico del Festival Dell’Energia, a margine dell’incontro “Road to Festival dell’Energia”, che si svolto al Parlamento europeo, a Bruxelles. L’appuntamento è la prima tappa di un percorso di avvicinamento alla 14ª edizione del festival, che si terrà a Lecce dal 28 al 30 maggio 2026, dal titolo “Energia e libertà. L’Europa alla prova del futuro”.

