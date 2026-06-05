Chiadò “Oro spadiste a Parigi una responsabilità, lavoriamo per la riconferma”





ROMA (ITALPRESS) – L’oro olimpico nella spada femminile a squadre arrivato a Parigi “è una bella responsabilità sotto tutti i punti

di vista. Meglio arrivarci con questa responsabilità, ma si lavora per confermarsi”. Così il ct della squadra italiana di spada femminile, Dario Chiadò, a margine della conferenza stampa di presentazione dei ritiri della Nazionali Olimpiche e Paralimpiche

della scherma azzurra in Trentino presso la Fiera di Roma. “Abbiamo due test importantissimi alle porte, l’Europeo e il Mondiale – ha aggiunto -. Si lavora per trovare il giusto feeling e ripetersi, che è sempre più difficile della prima volta”.

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