Centrodestra, Caruso “In Sicilia coalizione compatta”

PALERMO (ITALPRESS) – “In questi due anni l’Italia è tornata a camminare: c’è stata una crescita significativa sul piano economico con il Pil che è tornato ad aumentare, l’occupazione ha visto un forte incremento e l’autorevolezza a livello internazionale è tornata importante in una fase difficile”. Così il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Marcello Caruso, a

margine della kermesse per celebrare due anni di governo Meloni a Palermo. “In

Sicilia c’è una coalizione compatta, mentre in altri luoghi della politica si sta insieme per battere qualcuno”.

