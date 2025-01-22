IN EVIDENZA

“C’è Lavoro X Te”, Leo “Portale importante,utile in Puglia e non solo”

Set 22, 2025


BARI (ITALPRESS) – “Questo è un portale straordinario e importante, che sarà utile a tutti quanti, in Puglia e non solo. Chiunque si può collegare da qualunque parte del mondo per capire cosa c’è in Puglia, quali sono la domanda e l’offerta di lavoro”. Lo ha spiegato l’assessore al Lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo, alla presentazione del rilancio del portale “C’è Lavoro X Te”. “Siamo assolutamente contenti di questo lavoro, bisogna continuare soprattutto a facilitare l’accesso, a formare i ragazzi e le ragazze. Insomma il lavoro fatto è assolutamente importante, bisogna continuare su questo solco che è stato tracciato”. “Anche l’Osservatorio del mercato del lavoro – ha proseguito – è uno strumento fondamentale. Ci sono tutte le condizioni oggi per fare bene e per allineare domanda e offerta di lavoro, un altro tema fondamentale. In generale, tutti devono essere abituati e devono essere formati all’utilizzo della tecnologia, che altrimenti diventerebbe un limite e un ostacolo”.

