Catturato nel napoletano broker del narcotraffico latitante da un anno

NAPOLI (ITALPRESS) – Catturato dai Carabinieri un broker del narcotraffico internazionale, latitante da oltre un anno. Il blitz dei militari del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e del ROS di Napoli in una villa in via De Filippo a Marano di Napoli. L’uomo ha tentato la fuga e si è ferito scavalcando un cancello. Il latitante, 52 anni, è ritenuto vicino al clan “Nuvoletta – Orlando – Polverino” e perno fondamentale nel canale di rifornimento di cocaina dal Sud America alla provincia di Napoli, Deve scontare 16 anni e 8 mesi di reclusione per traffico internazionale di stupefacenti.

pc/gtr