IN EVIDENZA

Cateno De Luca lancia ‘Ti Amo Sicilia’: “Sarà un progetto trasversale”

Di

Dic 16, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – Cateno De Luca, fondatore di Sud Chiama Nord, ha annunciato l’ingresso nel panorama politico siciliano di “Ti Amo Sicilia”, nuovo soggetto che farà il suo esordio ufficiale con una convention in programma il 18 gennaio a Caltagirone. “Ti Amo Sicilia è il centro studi che io mi sono regalato quando ho compiuto i miei 53 anni ed è lo strumento tecnico che coinvolge professionisti e mondo dell’università per l’elaborazione delle riforme che sono indispensabili e che il Governo di Liberazione elaborerà in termini politici; l’intergruppo parlamentare, invece, le tradurrà in proposte nel Parlamento siciliano”, ha spiegato De Luca, chiarendo la struttura operativa del progetto. xd6/vbo/mca3

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

A Torino Poste Italiane accelera sulla svolta green

Dic 16, 2025
IN EVIDENZA

Emangiomi infantili, cosa sono e come trattarli

Dic 16, 2025
IN EVIDENZA

Accesso ai farmaci, sfida sempre più decisiva

Dic 16, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Unrae “Per il pacchetto Automotive Ue servono scelte chiare e senza rinvii”

Dic 16, 2025
TOP NEWS

Ucraina, Fontana “Sulla pace sono un po’ più fiducioso”

Dic 16, 2025
IN EVIDENZA

A Torino Poste Italiane accelera sulla svolta green

Dic 16, 2025
IN EVIDENZA

Emangiomi infantili, cosa sono e come trattarli

Dic 16, 2025