Castello Utveggio, Di Chiara”Volevamo realizzare centro congressi di eccellenza”

Nov 29, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – “L’intervento complessivo nasce dal desiderio di realizzare un centro di congressi di eccellenza: volevamo ospitare convegni di carattere internazionale e ci siamo mossi secondo questa linea. Il cuore del progetto è certamente l’ascensore, che arriva fino al terrazzo e permetterà a disabili o persone con problemi di mobilità di vivere la suggestione del panorama del castello Utveggio, che poi è il sentimento che ispirò il cavaliere Utveggio quando volle assolutamente realizzare questo castello, che al tempo era in verità era il grande albergo Utveggio, che domina tutta la Conca d’oro”. Lo spiega l’architetto Francesco Di Chiara, direttore dei lavori di ristrutturazione, a margine della cerimonia per il completamento del restauro del Castello Utveggio a Palermo. xd8/vbo/mca3

Nov 29, 2025
Nov 29, 2025
Nov 29, 2025

Nov 29, 2025
Nov 29, 2025
Nov 29, 2025
Nov 29, 2025