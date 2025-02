Castelli “Battaglia per parità di genere e contro inverno demografico”

ROMA (ITALPRESS) – “La questione femminile assume una centralità, se possibile anche maggiore di quanto non sia stata fino ad ora, soprattutto in relazione con la grande questione dell’inverno demografico”. Lo ha detto Guido Castelli, commissario straordinario del Governo per la riparazione e la ricostruzione sisma 2016, a margine dell’evento “Oltre le differenze: un’alleanza per trasformare il futuro” in Senato, promosso da Global Women in PR Italia, con il patrocinio di Inclusione Donna.

xi2/sat/gsl