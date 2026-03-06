Cassuti “Corepla ha aiutato a rinascere con l’Arte”





CATANIA (ITALPRESS) – “Corepla ha aiutato a rinascere con l’Arte, sponsorizzando e partecipando anche direttamente a questa iniziativa Redivivus – rinascita, nata, cresciuta e completata in questo momento in Sicilia, con gli istituti di recupero dei ragazzi degli istituti minorili, con le case minorili di tutta la Sicilia, coinvolgendo 70 ragazzi, però più minorenni, che hanno imparato a valorizzare un oggetto di scarto come può essere la bottiglietta di plastica gettata e a trasformarla in un’opera d’arte. Simbolismo fortissimo: nulla va gettato da un lato e tutto ciò che può sembrare povero e non aver valore, se recuperato, manipolato correttamente, può tornare alla nuova vita addirittura sotto forma d’arte. La loro stessa vita può tornare a splendere sotto una nuova forma grazie all’impegno e alla bellezza”. Così il presidente di Corepla, Giovanni Cassuti, a margine della presentazione del progetto Redivivus. Al Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane di Catania si è concluso il minitour siciliano di Redivivus, il progetto promosso da Corepla che, tappa dopo tappa – da Acireale a Palermo, fino a Caltanissetta – ha raccontato la forza trasformativa del riciclo come metafora di riscatto personale. Negli spazi del museo catanese sono state esposte 19 opere realizzate dai giovani degli Istituti Penali per Minorenni siciliani. Creazioni nate dal riutilizzo di bottiglie in PET riciclate, capaci di trasformare un materiale di scarto in espressione artistica e simbolo di nuove possibilità. xq4/vbo/mca3