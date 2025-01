Caso Ramy, Fontana “Anomala la diffusione del video in questa fase”

MILANO (ITALPRESS) – “Non ho ancora visto il video che è stato diffuso. Ma bisogna evitare di fare processi mediatici, ed èabbastanza anomalo che sia stato diffuso questo video durante la fase delicata di un procedimento, quando non dovrebbero essere utilizzati gli atti coperti dal segreto. Ho fiducia nella magistratura, che saprà valutare i comportamenti e prendere delledecisioni. Se le forze dell’ordine hanno sbagliato pagheranno, se non hanno sbagliato non pagheranno”. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso di un’intervista rilasciata a Italpress oggi a Palazzo Lombardia, a proposito della diffusione del video che riporta alcune fasi dell’inseguimento di Fares Bouzidi e di Ramy Elgaml, il ragazzo 19enne morto dopo lo schianto della moto su cui viaggiava con l’amico in via Quaranta a Milano.(ITALPRESS)

