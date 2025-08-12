Carabinieri, Luongo ricorda Legrottaglie “La sua eredità vive”

ROMA (ITALPRESS) – “Carlo non è più tra noi, ma la sua eredità continua a vivere. Oggi, in questa solenne cerimonia, non compiamo soltanto un atto dovuto di riconoscimento istituzionale. Celebriamo l’essenza stessa di ciò che significa essere Carabiniere”. Lo ha detto il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, nel corso dell’incontro con i familiari del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, ucciso a Francavilla Fontana il 12 giugno scorso nel suo ultimo giorno di servizio. “Celebriamo i valori immutabili che Carlo ha incarnato fino all’ultimo respiro”, ha aggiunto Luongo.

sat/mca1

(Fonte video: Carabinieri)