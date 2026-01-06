IN EVIDENZA

Capotreno ucciso a Bologna, diffuse le immagini del sospettato

Gen 6, 2026


BOLOGNA (ITALPRESS) – E’ un cittadino croato di 37 anni l’uomo ritenuto responsabile dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, avvenuto ieri alla stazione ferroviaria di Bologna. Le indagini, avviate dalla Polizia di Stato sotto direzione della Procura della Repubblica di Bologna, hanno consentito di identificare, dopo poche ore dal fatto, “un soggetto di interesse investigativo già noto alla Polizia Ferroviaria per precedenti relativi al porto di armi da taglio. Si tratta di un cittadino croato, classe 1989, senza fissa dimora e legami sul territorio italiano, identificato in svariate circostanze in ambiti ferroviari siti in tutto il Nord Italia”, spiegano gli inquirenti

Fonte video: Polizia di Stato

