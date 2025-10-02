IN EVIDENZA

Caporalato, 3 arresti a Roma e sigilli a una sartoria di Torpignattara

Ott 2, 2025


ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma, insieme agli agenti della Polizia di Stato ed ai militari della Compagnia Roma-Casilina, hanno arrestato tre persone di nazionalità cinese, due donne e un uomo, per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai danni di 8 connazionali e 1 cittadino del Bangladesh. Contestualmente, sono stati posti sotto sequestro due locali adibiti a sartoria, nella zona Torpignattara, a Roma. vbo/mca1
(Fonte video: Carabinieri Tutela Lavoro)

