Canottaggio, Soares “Alla Silverskiff per divertirmi e punto sempre al podio”





TORINO (ITALPRESS) – “Per me più che una gara, è divertimento. Io punto sempre al podio, sono riuscito a vincerla dopo tanti anni che un italiano non vinceva. L’obiettivo è alto, ma prima dell’obiettivo della gara è venire qui per divertirmi”. Lo ha dichiarato Gabriel Soares, vicecampione olimpico di canottaggio a Parigi 2024, parlando della Silverskiff, la regata internazionale endurance dedicata alla specialità del singolo con 730 atleti in arrivo da 23 nazioni a Torino, a margine della presentazione dell’accordo tra Federcanottaggio e Suzuki.

