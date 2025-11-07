IN EVIDENZA

Canottaggio, Soares "Alla Silverskiff per divertirmi e punto sempre al podio"

Nov 7, 2025


TORINO (ITALPRESS) – “Per me più che una gara, è divertimento. Io punto sempre al podio, sono riuscito a vincerla dopo tanti anni che un italiano non vinceva. L’obiettivo è alto, ma prima dell’obiettivo della gara è venire qui per divertirmi”. Lo ha dichiarato Gabriel Soares, vicecampione olimpico di canottaggio a Parigi 2024, parlando della Silverskiff, la regata internazionale endurance dedicata alla specialità del singolo con 730 atleti in arrivo da 23 nazioni a Torino, a margine della presentazione dell’accordo tra Federcanottaggio e Suzuki.
