Cannella “Acchianata delle Rosalie complemento del momento religioso”

Di

Set 2, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – “Non un’alternativa ma un complemento del momento religioso dell’acchianata, che porta i palermitani al santuario di Rosalia. È certamente un momento di riflessione, ma anche di gioia con una serie performance artistiche: l’iniziativa di quest’anno coinvolge circa 150 artisti palermitani, ci saranno anche il Palermo Fc ad accompagnarci alle falde di Monte Pellegrino e la vicecampionessa paralimpica Giulia Giambrone che si esibirà. L’osservatorio astronomico sul belvedere di Monte Pellegrino ci permetterà inoltre di vedere le stelle la notte del 4 settembre”. Lo ha detto l’assessore alla cultura e vicesindaco del Comune di Palermo, Giampiero Cannella, a margine della presentazione della terza edizione dell’Acchianata delle Rosalie. xd8/vbo/mca1

