Campania, Fico “Lavoriamo con Ministero Salute per uscire dal Piano di rientro”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Non c’è dubbio che la nostra è una sanità pubblica importante, ma dobbiamo fare tanti passi in avanti. Dobbiamo ancora migliorare in tanti settori, tanti reparti. Io sto lavorando insieme al ministero della Salute per uscire dal Piano di rientro, è un obiettivo che mi sono posto e che la mia giunta si è posta. Stiamo lavorando e speriamo di ottenere questo risultato prima possibile. Ho già avuto un dialogo e ho avuto un incontro al ministero della Salute proprio con il ministro Schillaci”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, parlando con i cronisti a Napoli a margine della presentazione del restauro conservativo del padiglione monumentale e la contestuale inaugurazione del nuovo spazio di accoglienza. “Sulle liste d’attesa stiamo raccogliendo tutta la documentazione e ci stiamo lavorando. Ho fatto più di una riunione con tutte le direzioni generali, con la direzione generale della sanità della Campania e ho chiesto dei report molto specifici che sto studiando insieme al team”.

