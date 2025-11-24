IN EVIDENZA

Campania, Fico eletto presidente “Partiamo da investimenti in servizi e sanità”

Di

Nov 24, 2025


NAPOLI (ITALPRESS) – “Partiamo dagli investimenti nei servizi pubblici, la sanità pubblica. Dobbiamo far sì che la persona sia presa in carica dalla medicina territoriale”. Così il neo eletto presidente della Regione Campania, Roberto Fico, rispondendo ai giornalisti a Napoli, dalla Fabbrica Italiana dell’Innovazione, dove era stata allestita la sede del comitato elettorale del candidato del centrosinistra ed ex presidente della Camera dei Deputati. “Se leggiamo qualsiasi tipo di studio – sostiene Fico – ci dice che la medicina di prossimità è il tassello fondamentale. Se fai investimenti in telemedicina, in case di comunità, in ospedali di comunità, l’ospedale torna a essere il luogo dove si possono curare i malati acuti che una volta curati tornano in casa e sono presi in carico dal sistema sanitario territoriale. E’ un modo per far sì che le liste d’attesa vadano più veloci, è un modo per far sì che gli ospedali non siano più congestionati, i pronto soccorso anche non siano più congestionati. Il mio primo provvedimento? Uscirei da questa logica del primo provvedimento, dei primi 100 giorni, perché sembra come se le cose fossero spacchettate, invece oggi è tutto collegato. Dobbiamo far crescere tutta la Campania. Un investimento importante dovrà essere nelle aree interne, nella sanità pubblica e quindi nella medicina territoriale, nel trasporto, nel diritto alla casa. Dobbiamo lavorare su tanti aspetti”. xc9/vbo/mca2

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 25 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 24, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Puglia, Decaro eletto presidente “Risultato straordinario, da domani al lavoro”

Nov 24, 2025
IN EVIDENZA

Agricoltura, da Maschio Gaspardo una full line di attrezzature ad Agritechnica

Nov 24, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Como show, Torino travolto 5-1 e profumo d’Europa

Nov 24, 2025
TOP NEWS

Schlein “Partita alle prossime elezioni politiche è apertissima”

Nov 24, 2025
TOP NEWS

Messina si dimette da capo allenatore Milano, squadra a Poeta

Nov 24, 2025
TOP NEWS

Trappola Bodo/Glimt per la Juve, Spalletti “Va alzato il livello”

Nov 24, 2025