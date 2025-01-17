IN EVIDENZA

Calenda “L’Ars non si occupa dei siciliani, ma di piazzare non eletti”

PALERMO (ITALPRESS) – “I siciliani oggi hanno bisogno che lo Stato si occupi direttamente di loro, perché l’Assemblea regionale non lo fa ma si occupa di piazzare chi non è stato eletto o chi gli deve fare un favore: sono scene vergognose, come l’ultima che abbiamo visto con l’Ast”. Lo sottolinea il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine di un incontro a Palermo. “Questo è un sistema che ormai si autoalimenta, fatto per distribuire soldi non ai cittadini, ma ai parlamentari stessi”, aggiunge Calenda.

