PALERMO (ITALPRESS) – La Seus 118, la società che in Sicilia si occupa del servizio di emergenza-urgenza sanitaria, ha potenziato il suo modulo per far fronte alle calamità naturali e agli incidenti gravi, con un numero elevato di feriti. Una nuova dotazione che pone la Seus all’avanguardia a livello nazionale nella gestione delle maxi emergenze.

