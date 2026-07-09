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Calabria, il governatore Occhiuto: “Vino grande strumento di marketing territoriale”

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Lug 9, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “La Calabria è una regione ambiziosa: aveva già organizzato negli ultimi 2 anni ottime edizioni di questa iniziativa. Questa volta raddoppiamo, non solo Sibari, ma anche Reggio Calabria, per mostrare le eccellenze calabresi, ma anche per mostrare luoghi fantastici, meravigliosi, dove c’è cultura, paesaggio, con grandi cantine che raccontano il territorio. Il vino è uno straordinario strumento di marketing territoriale, su questa attività noi stiamo molto investendo con risultati positivi dal punto di vista dell’export”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine della conferenza stampa di presentazione delle 2 edizioni calabresi di ‘Vinitaly and the City’, a Sibari e Reggio Calabria. “Ci aspettiamo di raddoppiare rispetto all’edizione passata che fu un successo. Questa volta ci aspettiamo ancora più ospiti a Sibari, ma anche a Reggio. Saranno numeri molto interessanti”.xb1/col4/mca1

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