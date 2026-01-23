Calabria, il governatore Occhiuto: “Il maltempo ha causato danni per 300 milioni di euro”

CATANZARO (ITALPRESS) – Trecento milioni di euro per i danni alle infrastrutture e per ristorare i danni subiti dagli privati. L’annuncio arriva dalla voce del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine di un sopralluogo tenuto nel quartiere Lido di Catanzaro, nell’area colpita dal ciclone Harry dei giorni scorsi. “Abbiamo fatto anche un’ulteriore delibera per riconoscere lo stato di calamità relativo ad alcune produzioni agricole colpite in altre parti della regione dalle mareggiate nei giorni scorsi. Sono convinto che il governo raccoglierà questa richiesta della Regione Calabria nella prossima settimana, grazie anche all’impegno della sottosegretaria Wanda Ferro. Sulla base della prima sommaria quantificazione dei danni, fatta dal Dipartimento della protezione civile, ascoltando i sindaci e facendo anche una ricognizione dei danni ai privati, abbiamo deciso di chiedere 300 milioni di euro. Poi ci sarà chiaramente una valutazione più puntuale dei danni, ma l’importante è che il governo riconosca nella prossima settimana lo stato di calamità nazionale. Stiamo attivando delle interlocuzioni anche con gli altri presidenti di Regione per capire se possiamo utilizzare fondi europei destinati alla ricostruzione in caso di fenomeni avversi derivanti dai cambiamenti climatici”.

