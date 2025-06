Buttarelli “Imprese impegnate su sostenibilità, norme siano coerenti”

ROMA (ITALPRESS) – Quello sulla sostenibilità è “un impegno che parte da lontano. La normativa in questo momento è in discussione anche perché è necessario rendere compatibile e sostenibile anche la parte economica delle imprese. L’impegno per la sostenibilità delle nostre imprese nasce dalla grande sensibilità nel rapporto quotidiano con milioni di cittadini e per la responsabilità che le nostre imprese sanno di avere nella filiera produttiva”. Così Carlo Alberto Buttarelli, presidente di Federdistribuzione, in occasione della presentazione del report di sostenibilità di settore della distribuzione moderna 2025.

