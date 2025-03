Buonfiglio “Pronti per ospitare all’Idroscalo i Mondiali di canoa”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo partiti quattro anni fa a preparare l’evento, con una candidatura che ha battuto rivali formidabili come Parigi, Berlino e Sydney perché quando la federazione canoa approccia un appuntamento cerca di farlo nel migliore dei modi”. L’appuntamento clou per la canoa azzurra in questo 2025 sono i Mondiali all’Idroscalo di Milano, in programma dal 20 al 24 agosto. “Abbiamo ottenuto la condivisione delle istituzioni, del Coni e di Sport e Salute perché siamo convinti che solo con una squadra ben coesa sul territorio si possa fare bella figura – spiega Buonfiglio in un’intervista nella sede romana dell’Italpress – Siamo appena tornati dalle Olimpiadi, dove abbiamo vinto una medaglia d’argento con Tacchini e Casadei, e siamo ripartiti ristrutturando la direzione tecnica con la partecipazione molto più ampia dei tecnici societari. Il nostro obiettivo sono sei finali e tre medaglie”.

