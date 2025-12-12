Buonfiglio “Brignone portabandiera, è il simbolo di chi sa rialzarsi”





ROMA (ITALPRESS) – Saranno Federica Brignone, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federico Pellegrino a rappresentare l’Italia nella Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha annunciato la scelta dei 4 portabandiera e ha anche annunciato che Federica Brignone alle Olimpiadi ci sarà. “Ho deciso di assegnare a Federica uno dei ruoli di portabandiera perché non è solamente una campionessa sugli sci, è una campionessa che è l simbolo della capacità di rialzarsi quando ti capita di cadere. Lei rappresenta tutte quelle persone che hanno avuto una botta tremenda, ma che hanno saputo reagire proprio nel momento stesso in cui sono caduti. Quando è caduta, proprio in quel momento, lei ha deciso di non mollare fossando come obiettivo quello di andare alle Olimpiadi. Come fai a non dare la bandiera a una persona così?”, le parole del numero 1 dello sport italiano.

mec/ari/gtr