IN EVIDENZA

Bucci “Liguria è gateway dell’Europa”

Di

Ago 26, 2025


RIMINI (ITALPRESS) – ” La Liguria ha il vantaggio enorme di poter essere l’hub del Mediterraneo e il gateway dell’ingresso del Mediterraneo. Una volta, nei tempi dei romani e dei repubbliche marinare i porti servivano per trasferire merci. Poi dalle merci sono passate le persone, dalle persone la cultura e oggi ci sono anche i dati. I dati viaggiano attraverso i cavi sottomarini. E Genova è diventata il nuovo hub dei cavi sottomarini. Tutto questo facilita l’ingresso delle merci, persone, cultura e dati dal sud dell’Europa verso l’Europa”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, in occasione del Meeting di Rimini. “Il fatto poi di essere così vicini all’Africa è una cosa fondamentale perché un continente che sarà più sviluppato nei prossimi anni – ha evidenziato -. Quindi ci aspettiamo dei trend di crescita notevolissimi e il fatto di essere proprio la porta d’ingresso tra l’Africa e l’Europa, tutto ci dà la possibilità di essere veramente competitivi. C’è un enorme sviluppo e un’enorme opportunità e vogliamo accoglierla appieno, non solo per il vantaggio della Liguria, ma soprattutto per il vantaggio del Nord Italia e dell’Italia stessa”.

xb1/col3/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Incendio nell’Agrigentino, in fiamme ettari di bosco su Monte Sara

Ago 26, 2025
IN EVIDENZA

Metsola a San Patrignano “Lotta a dipendenze tra le sfide più urgenti”

Ago 26, 2025
IN EVIDENZA

La cucina italiana vale 250 miliardi

Ago 26, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Incendio nell’Agrigentino, in fiamme ettari di bosco su Monte Sara

Ago 26, 2025
IN EVIDENZA

Metsola a San Patrignano “Lotta a dipendenze tra le sfide più urgenti”

Ago 26, 2025
IN EVIDENZA

La cucina italiana vale 250 miliardi

Ago 26, 2025
IN EVIDENZA

Tg News – 26/8/2025

Ago 26, 2025