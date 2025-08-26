Bucci “Liguria è gateway dell’Europa”

RIMINI (ITALPRESS) – ” La Liguria ha il vantaggio enorme di poter essere l’hub del Mediterraneo e il gateway dell’ingresso del Mediterraneo. Una volta, nei tempi dei romani e dei repubbliche marinare i porti servivano per trasferire merci. Poi dalle merci sono passate le persone, dalle persone la cultura e oggi ci sono anche i dati. I dati viaggiano attraverso i cavi sottomarini. E Genova è diventata il nuovo hub dei cavi sottomarini. Tutto questo facilita l’ingresso delle merci, persone, cultura e dati dal sud dell’Europa verso l’Europa”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, in occasione del Meeting di Rimini. “Il fatto poi di essere così vicini all’Africa è una cosa fondamentale perché un continente che sarà più sviluppato nei prossimi anni – ha evidenziato -. Quindi ci aspettiamo dei trend di crescita notevolissimi e il fatto di essere proprio la porta d’ingresso tra l’Africa e l’Europa, tutto ci dà la possibilità di essere veramente competitivi. C’è un enorme sviluppo e un’enorme opportunità e vogliamo accoglierla appieno, non solo per il vantaggio della Liguria, ma soprattutto per il vantaggio del Nord Italia e dell’Italia stessa”.

