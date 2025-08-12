IN EVIDENZA

Brambilla “Due lupi condannati a morte in Alto Adige, danno enorme”

Ago 12, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “A nulla sono serviti gli argomenti giuridici, i pareri di esperti, le obiezioni basate sul buon senso che abbiamo esposto ai politici e al Tar. Rei di aver fatto i lupi, due lupi della val Venosta a caso (come nelle barbare decimazioni degli eserciti del passato) sono condannati a morte”. Così Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, commenta la notizia dell’abbattimento di un lupo in Alta val
Venosta.

sat/gtr
Fonte video: Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente

