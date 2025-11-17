Bove “Un onore che la legge sul primo soccorso porti il mio nome”

IN EVIDENZA

ROMA (ITALPRESS) – “Sto pensando ad allenarmi perché per me lo sport è importante. La mia condizione fisica migliora e l’obiettivo è tornare a giocare e farlo il prima possibile. Credo accadrà presto anche se non so dove e quando. Ora mi vedete in giacca e cravatta, ma punto a rimettere maglietta e pantaloncini”. Lo ha detto il calciatore Edoardo Bove, a margine della conferenza stampa dedicata alla presentazione della legge a lui intitolata sul primo soccorso, che si è tenuta nell’Aula Convegni del Senato. “Sono onorato che la legge porti il mio nome, ma anche un po’ imbarazzato. Non è giusto prendere il merito, perché c’è chi si spende da parecchio tempo e lotta da anni su questo tema. – ha aggiunto Bove -. Anche lo sport è legato al primo soccorso, tanti ragazzi che sono venuti a mancare erano sportivi, erano ragazzi che praticavano sport, ragazzi che per andare a tirare due calci al pallone anche al parco, magari poi non sono tornati a casa”. Considera quel che gli è accaduto come un “motivo di grande crescita. È stato il motore di tante cose, ho avuto modo di fare nuove nuove esperienze, di vedermi in un’altra veste e mi è piaciuto quello che ho visto. Ho imparato ad accettare quanto accaduto, ho visto una versione di me un pochino differente, ma detto questo il mio obiettivo è tornare a giocare”.

