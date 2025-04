BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’Unione europea e gli Stati Uniti devono parlarsi in maniera schietta, concreta e senza pregiudizi. Forse però i funerali di un pontefice non sono l’occasione migliore”. Così l’eurodeputato della Lega Paolo Borchia, esprimendosi in merito alla possibilità di un bilaterale tra il presidente americano Donald Trump e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, sabato a margine dei funerali di Papa Francesco.

