Bonelli “Schifani si è fatto saccheggiare i fondi per lo sviluppo”

PALERMO (ITALPRESS) – "Alleanza Verdi-Sinistra è ormai un'alleanza politica forte e consolidata in Italia: il Pd non può pensare di vincere da solo, noi oggi rappresentiamo un punto di riferimento per i giovani ma non solo". Così il leader dei Verdi Angelo Bonelli a margine di un incontro con i giornalisti all'Hotel Wagner a Palermo. "In Sicilia grazie allo straordinario risultato ottenuto da Leoluca Orlando al parlamento europeo riusciamo a consolidare la nostra presenza ed essere determinanti in tutta la regione – aggiunge Bonelli -. La giunta Schifani ha dimenticato di affrontare il tema siccità, inoltre in Sicilia mancano acqua e trasporti ferroviari e le scuole cadono a pezzi: il presidente resta silente e latitante, in più si è fatto saccheggiare i Fondi sviluppo e coesione per finanziare un'opera incredibilmente inutile come il ponte sullo stretto. In queste ultime ore sono stati annullati numerosi progetti tra scuole e manutenzione stradale e del territorio, ecco perché serve costruire un cambiamento pensando alle prossime elezioni regionali".