Bonelli “Necessaria alternativa al Governo, lo chiedono gli italiani”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’alternativa è necessaria, è una necessità che ci chiedono anche gli italiani perché il punto non è solo contrapporsi alla destra, il punto è che questa destra sta facendo delle politiche che stanno impoverendo gli italiani. E’ aumentata la pressione fiscale, è aumentata la disoccupazione giovanile, è aumentata la povertà sociale tra gli italiani come indica l’Istat. Il caro bollette ha messo in ginocchio tante famiglie. Addirittura questo governo, che continua a pensare che le famiglie sono un bancomat, durante le vacanze ha fatto un regalo, cioè di aumentare i pedaggi autostradali, dopodiché hanno cambiato idea, Salvini ha cambiato idea, dimenticando che è lui che ha scritto quell’emendamento. Quindi c’è un’urgenza di costruire un’alternativa perché non possiamo permetterci queste politiche che stanno mettendo in discussione i diritti civili, sociali e ambientali”. Così Angelo Bonelli, deputato e co-portavoce nazionale di Europa Verde, a margine dell’Assemblea regionale di Europa verde Sicilia a Palermo. Presenti, tra gli altri, l’europarlamentare Leoluca Orlando e il consigliere comunale Fabio Giambrone.

