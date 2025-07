Bonelli “I grandi del mondo hanno dimenticato le politiche di pace”

PALERMO (ITALPRESS) – “Siamo profondamente angosciati, i grandi del mondo hanno dimenticato le politiche della diplomazia e della pace, puntando solo sul riarmo che ha raggiunto una cifra incredibile, un record nel 2024, circa 2.700 miliardi di dollari in spese per armamenti. Ma devo dire che sono profondamente anche angosciato dalle parole del ministro della Difesa Crosetto, che di fatto vuole disegnare la Sicilia come il luogo fondamentale per costruire scenari di guerra, non solo con il ponte che verrebbe trasformato in un’infrastruttura militare, ma anche per l’assemblamento di caccia F35. Ma la Sicilia non può essere una regione di guerra, la Sicilia deve essere una regione che rilancia la sua cultura, il suo patrimonio, le sue grandi tipicità enogastronomiche, la sua grande capacità anche di rilanciare i suoi prodotti industriali. E questo non accade, non accade perché la Sicilia ancora una volta da Roma, con la complicità della giunta regionale siciliana, è vista come il luogo di colonizzazione”. Così Angelo Bonelli, deputato e co-portavoce nazionale di Europa Verde, a margine dell’Assemblea regionale di Europa verde Sicilia a Palermo. Presenti, tra gli altri, l’europarlamentare Leoluca Orlando e il consigliere comunale Fabio Giambrone. vbo/mca1